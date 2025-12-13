Justicia boliviana decreta prisión preventiva contra el expresidente Luis Arce

Un juez anticorrupción de Bolivia decretó este viernes prisión preventiva por un período de cinco meses contra el expresidente Luis Arce, en el marco de una investigación por el presunto desvío de capitales del Fondo Indígena durante la administración de Evo Morales, cuando Arce se desempeñaba como ministro de Economía.

La medida fue adoptada por el juez Elmer Laura, quien acogió la solicitud de la Fiscalía al considerar que existe riesgo de fuga y de obstrucción a la investigación. Si bien el Ministerio Público había solicitado su reclusión en el centro penitenciario de Qalauma, la autoridad judicial determinó su traslado a la cárcel de San Pedro.

Durante la audiencia de formalización, realizada de manera virtual debido a que el exmandatario se encuentra detenido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Arce rechazó las acusaciones y afirmó ser “absolutamente inocente” de los cargos que se le imputan.

Asimismo, el exjefe de Estado sostuvo que su detención responde a motivaciones políticas, acusando al actual contexto gubernamental de buscar responsables para encubrir otras problemáticas, y calificó el procedimiento en su contra como “absolutamente ilegal”.

PURANOTICIA