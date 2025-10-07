Justicia argentina confirma proceso contra expresidente Fernández por violencia de género

La Justicia de Argentina ratificó el proceso contra el expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez, tras desestimar los argumentos de su defensa, aunque accedió a apartar al juez del caso, Julián Ercolini, para evitar una posible parcialidad en la tramitación.

Un tribunal federal tomó esta decisión después de que los abogados del exmandatario solicitaran la semana pasada el cierre de la causa en una audiencia en la que Fernández denunció "acciones judiciales, mediáticas y políticas para cancelarme social y políticamente", apuntando directamente contra Ercolini.

El tribunal apartó a este magistrado "con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes" puesto que, según señala el acusado, le unía una amistad con Ercolini hasta que se enfadó por fallos que dictó.

Los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci -quienes tomaron esta medida por unanimidad- respaldaron toda la actuación de Ercolini en relación al caso, por lo que el proceso contra el exPresidente trasandino por lesiones leves y agravadas por violencia de género y de amenazas coactivas sigue abierto.

El fiscal federal Ramiro González solicitó el pasado 14 de agosto un juicio oral y público para Fernández, quien se enfrenta a una pena de hasta 15 años de cárcel si es declarado culpable de estos delitos.

