Juicio histórico en El Salvador: 492 cabecillas de la MS-13 al banquillo por 47.000 delitos

Un hito sin precedentes en los tribunales salvadoreños comenzó a gestarse con el arranque del primer juicio masivo dirigido a las cúpulas de una pandilla. En el banquillo de los acusados figuran 492 individuos apuntados como miembros de la mara Salvatrucha (MS-13), grupo que incluye a diversos cabecillas y fundadores de la organización criminal.

El detonante que llevó al presidente del país, Nayib Bukele, a declarar una "guerra" frontal contra estas agrupaciones fue una ola de violencia registrada en un solo fin de semana de marzo de 2022, lapso en el cual la facción emitió órdenes de asesinato contra al menos 87 personas. Como respuesta a esta masacre, el Ejecutivo decretó un estado de excepción que, hasta la fecha, ha dejado más de 91.000 detenidos.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía General de El Salvador difundió un comunicado detallando la magnitud de las acusaciones. A este grupo de imputados se le atribuyen unos 47.000 delitos cometidos entre los años 2012 y 2022. Dentro de esta abrumadora cifra, el Ministerio Público estima que 29.000 casos podrían ser homicidios.

Tanto la nación centroamericana como Estados Unidos consideran organizaciones terroristas a la MS-13, a su rival Barrio 18 y a sus respectivas facciones. Tal y como asegura el presidente salvadoreño, estas bandas criminales llegaron a controlar el 80% del territorio nacional. Por este motivo, el mandatario también acusa al grupo de "rebelión", argumentando que trataban de mantener el control territorial para establecer "un Estado paralelo".

Bukele sigue defendiendo su ofensiva de seguridad. Bajo este marco legal excepcional, los miembros de estas agrupaciones pueden ser detenidos sin que pese previamente una orden judicial, una política que ha llevado al encarcelamiento de miles de personas.

En paralelo, el jefe de Estado siempre ha negado que haya negociado con las pandillas. Pese a ello, en septiembre de 2020, el portal 'El Faro' publicó una investigación al respecto. A estos señalamientos se suma la denuncia por parte de Estados Unidos sobre la existencia de un diálogo encubierto precisamente con el MS-13.

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