Juez argentino revisa situación de salud del exfrentista Galvarino Apablaza y retrasa extradición

El proceso de extradición desde Argentina del exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como uno de los autores intelectuales del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y del secuestro de Cristián Edwards del mismo año, sigue sumando complejidades.

Según informa El Mercurio, el magistrado Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 de Buenos Aires, mantiene en suspenso el ejecútese de la medida, mientras evalúa variables que van más allá de lo estrictamente diplomático.

A pesar de que la Cancillería argentina ya habría remitido la respuesta formal al juzgado, fuentes cercanas al proceso aseguran que el juez Lijo está examinando minuciosamente el cuadro clínico del exfrentista.

Según trascendió, la defensa ha puesto sobre la mesa un historial de patologías que incluyen cáncer de próstata y diabetes, además de la necesidad de intervenciones quirúrgicas por cataratas y problemas de movilidad que requieren una operación de rodilla.

Este análisis buscaría determinar si el estado de salud de Apablaza es compatible con un traslado internacional y su posterior reclusión en Chile, o si constituiría una razón humanitaria para dilatar el cumplimiento del fallo.

CUESTIONAN DECRETO DE MILEI

Paralelamente, la defensa de Apablaza, liderada por el abogado Roberto Yanson, juega su “última carta” en el ámbito administrativo. El foco está puesto en la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Presidente Javier Milei, el cual modificó la ley de refugio en Argentina.

Anteriormente, la sola presentación de recursos de queja o extraordinarios suspendía automáticamente los procesos de expulsión o extradición. Bajo la nueva normativa de Milei, esta suspensión ya no es automática, lo que acelera los tiempos judiciales en contra del refugiado.

La defensa apuesta a un fallo de 2017, donde se acogió un reclamo similar contra un DNU del entonces presidente Mauricio Macri que modificaba la Ley Migratoria y se trataba de una persona que estaban expulsando. En aquel momento, la justicia argentina determinó que dichas modificaciones por decreto eran inconstitucionales en procesos de expulsión.

MONITOREADO POR INTEROL

En Argentina el exfrentista es monitoreado por la Interpol. Fue el propio Apablaza quien concurrió al juzgado a dejar constancia de su domicilio, una parcela ubicada en el sector de Partido Moreno, a unos 40 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a la información recabada por este medio.

Si el magistrado Lijo decide dar el “cúmplase”, Apablaza quedaría a un paso de ser entregado a las autoridades nacionales. En Chile ya está preparada la cárcel donde quedaría preso, la que se maneja con hermetismo por razones de seguridad.

Pese a lo anterior, a inicios de esta semana, el ahora exministro de Seguridad Luis Cordero entregó detalles de lo que vendría para el exfrentista.

Según la exautoridad, al llegar a Chile, Apablaza quedaría detenido, “a disposición de Gendarmería (...), probablemente quede en el Centro de Alta Seguridad”.

En esa línea, detalló que este deberá “enfrentar a la justicia, esto es un caso del sistema antiguo, está a cargo de la ministra de fuero, que es la ministra (Paola) Plaza. La ministra va a tener cinco días (desde su llegada) para tomar decisiones en relación con su situación procesal, pero ya esa es una situación judicial que excede al Gobierno”.

En paralelo, dada la inminencia del traslado, la Policía de Investigaciones tiene listo el avión en el que irá a buscar al exfrentista al país trasandino para traerlo a suelo nacional.

PURANOTICIA