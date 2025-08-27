Javier Milei debió ser evacuado de un acto electoral tras ser atacado por manifestantes en Buenos Aires

El presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo que ser evacuado luego de que le arrojaran proyectíles en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

El mandatario se dirigió hasta esa zona para presentar a los candidatos para las elecciones bonaerenses y nacionales.

Mientras se trasladaba en la parte trasera de una camioneta, personas que se encontraban al costado de la avenida Hipólito Yrigoyen le arrojaron proyectiles, lo derivó en enfrentamientos entre algunos de los concentrados y efectivos policiales.

Debido a los incidentes, Mile fue evacuado por su custodia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el principal candidato oficialista de cara a los comicios legislativos en la provincia, José Luis Espert, abandonó la escena en una motocicleta.

VIDEO:

(Imagen: Juano Tesone / Video: La Nación)

PURANOTICIA