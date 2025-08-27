Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Javier Milei debió ser evacuado de un acto electoral tras ser atacado por manifestantes en Buenos Aires

Javier Milei debió ser evacuado de un acto electoral tras ser atacado por manifestantes en Buenos Aires

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Mientras se trasladaba en la parte trasera de una camioneta, personas que se encontraban al costado de la avenida Hipólito Yrigoyen en Lomas de Zamora le arrojaron proyectiles a la comitiva del presidente de Argentina.

Javier Milei debió ser evacuado de un acto electoral tras ser atacado por manifestantes en Buenos Aires
Miércoles 27 de agosto de 2025 15:41
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

El presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo que ser evacuado luego de que le arrojaran proyectíles en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

El mandatario se dirigió hasta esa zona para presentar a los candidatos para las elecciones bonaerenses y nacionales.

Mientras se trasladaba en la parte trasera de una camioneta, personas que se encontraban al costado de la avenida Hipólito Yrigoyen le arrojaron proyectiles, lo derivó en enfrentamientos entre algunos de los concentrados y efectivos policiales. 

Debido a los incidentes, Mile fue evacuado por su custodia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el principal candidato oficialista de cara a los comicios legislativos en la provincia, José Luis Espert, abandonó la escena en una motocicleta.

VIDEO:

(Imagen: Juano Tesone / Video: La Nación)

PURANOTICIA

Cargar comentarios