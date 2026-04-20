Japón levanta alerta de tsunami tras sismo 7,7 pero advierte riesgo de un "megaterremoto"

Pese a que hasta ahora no existen reportes sobre daños materiales ni víctimas fatales, este lunes quedó sin efecto la alerta de tsunami que había sido decretada para la costa oriental de Japón. La medida fue levantada por las autoridades locales luego de que transcurrieran varias horas desde el fuerte sismo de magnitud 7,7 que sacudió al país asiático.

De acuerdo con los detalles entregados por la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento telúrico se registró cerca de las 16.55 horas (en horario local). El epicentro de este fenómeno se localizó frente a las costas de Sanriku, originándose a una profundidad aproximada de diez kilómetros.

Durante los primeros instantes de la emergencia, el organismo enfatizó que diversas zonas del este y noreste del territorio nipón se encontraban bajo amenaza. En ese contexto, se advirtió sobre el eventual arribo de marejadas que podrían alcanzar los tres metros de altura, afectando directamente a los litorales de las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate.

Con el paso de las horas, la restricción mayor fue cancelada para dichas áreas. No obstante, se mantiene vigente una advertencia preventiva tanto para esas tres prefecturas como para las de Miyagi y Fukushima. A este escenario de precaución se añade una preocupante alerta ante la ocurrencia de un eventual "megaterremoto", el cual podría desencadenarse en el marco de las réplicas del evento principal.

Frente a este panorama, la entidad meteorológica hizo un llamado urgente a los habitantes de siete prefecturas para que tomen resguardos ante un posible desastre. Esta solicitud se produce luego de que la cadena de televisión japonesa NHK citara a funcionarios que advirtieron sobre un incremento en las probabilidades de que se registre un sismo de características potencialmente devastadoras.

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