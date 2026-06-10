EE.UU. ataca a Irán tras derribo de helicóptero Apache y lo atribuye a "legítima defensa"

El Mando Central estadounidense bombardeó diversos puntos estratégicos cerca del estrecho de Ormuz, en respuesta al ataque contra una de sus aeronaves.
El Mando Central de Estados Unidos realizó ataques "con munición de precisión" contra diversos puntos estratégicos de Irán próximos al estrecho de Ormuz, "en legítima defensa" después de que un helicóptero militar Apache fue derribado ese estratégico paso.
"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (Centcom) han completado el 9 de junio ataques en legítima defensa contra Irán, bajo las instrucciones del comandante en jefe, en respuesta al derribo ayer de un helicóptero apache del Ejército de Estados Unidos", indicó el órgano castrense en un comunicado.
Previamente, el Centcom remarcó que "la misión constituye una respuesta proporcionada a la agresión injustificada de Irán", horas después de que el presidente Donald Trump prometiera "responder" a lo que ha calificado de "ataque" por parte de las fuerzas iraníes.
Concretamente, el Mando Central atacó las defensas aéreas iraníes, estaciones de control terrestre e instalaciones de vigilancia cercanas al estrecho de Ormuz, una operación que también ha reivindicado como respuesta "proporcionada" a los "recientes ataques contra las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales".
Finalmente, el Ejército estadounidense sostuvo que sus fuerzas "permanecen en alerta y preparadas para defenderse de cualquier agresión injustificada por parte Irán", país cuyo ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ya advirtió a Washington que responderá a los "ataques" y "amenazas" de Estados Unidos.
A bordo del helicóptero AH-64 Apache viajaban dos soldados que fueron rescatados sanos y salvos en "aproximadamente dos horas", según la Administración Trump.
PURANOTICIA