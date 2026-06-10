Trump endurece su discurso contra Irán tras nueva escalada militar: "Ahora tendrán que pagar las consecuencias"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles una dura advertencia contra Irán, acusando a Teherán de haber dilatado las negociaciones en curso y asegurando que deberá enfrentar las consecuencias de su actuar, en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente.

Las declaraciones del mandatario se producen pocas horas después de un nuevo intercambio de ataques entre ambos países, pese al alto el fuego acordado en abril, y mientras continúan las conversaciones impulsadas por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

"Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Medio Oriente está muerto! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!", ha señalado el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales.

Trump también cuestionó duramente la capacidad militar iraní y aseguró que gran parte de sus fuerzas armadas han quedado debilitadas tras los recientes enfrentamientos.

"El Ejército iraní es un completo desastre". "Gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados", ha apuntado, sin especificar si esto implica que Estados Unidos lanzará nuevos ataques contra el país asiático.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) confirmara ataques ejecutados con "munición de precisión" contra objetivos ubicados en Irán, cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

Washington justificó la operación señalando que actuó "en legítima defensa", luego de que un helicóptero militar estadounidense se estrellara en la zona, incidente que Trump calificó previamente como un derribo.

Como respuesta, Irán reivindicó una ofensiva con drones y misiles contra bases estadounidenses en Medio Oriente, ampliando la tensión en una región que ya atraviesa un escenario de alta inestabilidad.

Tras los ataques iraníes, Jordania y Bahréin informaron la interceptación de proyectiles en sus espacios aéreos, mientras que Kuwait activó sus sistemas de defensa antiaérea. Hasta ahora, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales derivados de estos incidentes.

La nueva escalada ocurre apenas un día después de que Trump afirmara que las conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto en Medio Oriente se encontraban en una etapa decisiva.

Según indicó el mandatario el martes, las negociaciones estaban "en la recta final" y podrían concluir "en dos o tres días", luego de los intercambios de ataques registrados entre fuerzas iraníes e israelíes entre el domingo y el lunes.

Sin embargo, los nuevos enfrentamientos y el endurecimiento del tono por parte de Washington vuelven a sembrar dudas sobre el futuro inmediato de las negociaciones y sobre la posibilidad de alcanzar una desescalada duradera en la región.

PURANOTICIA