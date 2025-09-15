Japón bate el récord mundial de personas mayores de 100 años con una abrumadora mayoría de mujeres

Este año, 52.310 personas llegaron a su cumpleaños número 100, dijo el Ministerio de Salud.

En la década de 1960, la población de Japón tenía la menor proporción de personas mayores de 100 años de todos los países del G7 , pero esto cambió notablemente en las décadas posteriores.

Cuando el gobierno inició la encuesta de centenarios en 1963, había 153 personas de 100 años o más .

Esa cifra ascendió a 1.000 en 1981 y se situó en 10.000 en 1998 .

La mayor esperanza de vida de Japón se atribuye principalmente a las bajas tasas de mortalidad por enfermedades cardíacas y tipos comunes de cáncer , en particular cáncer de mama y de próstata.

Los expertos creen que las bajas tasas de mortalidad por cardiopatías y cáncer reflejan la baja prevalencia de obesidad en Japón.

La dieta del país se caracteriza por una baja ingesta de carne roja y una alta ingesta de pescado, alimentos vegetales como la soya y bebidas no azucaradas como el té verde.

Se cree que la disminución de las muertes por enfermedad cerebrovascular se relaciona con un menor consumo de alimentos de origen animal y de sal, que podría haber provocado una disminución de la presión arterial.

Mientras que en el resto del mundo el consumo de azúcar y sal aumentaba, Japón tomó la dirección opuesta: los mensajes de salud pública convencieron con éxito a la gente de reducir su consumo de sal.

Esta disminución de la sal y de los alimentos muy salados, además de reflejarse en la reducción en las muertes por enfermedad cerebrovacular, parece explicar también la disminución del cáncer de estómago.

Así, la dieta japonesa típica, caracterizada por un alto consumo de alimentos vegetales y pescado y un consumo moderado de carne, leche y productos lácteos, podría estar asociada con la longevidad en Japón.