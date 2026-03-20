Jamenei endurece el discurso tras ataque en Teherán: llama a “arrebatar la seguridad” a enemigos internos y externos

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha pedido este viernes "arrebatar la seguridad a enemigos internos y externos" tras la muerte del ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, en un ataque del Ejército de Israel contra Teherán.

En un mensaje de condolencias, el nuevo líder iraní ha destacado la figura de Jatib como "esforzado ministro de Inteligencia", y ha subrayado que "el vacío que deja deberá ser compensado con el esfuerzo redoblado de otros responsables y empleados" del "sensible" ministerio de Inteligencia.

"Hay que arrebatar la seguridad a los enemigos internos y externos y otorgársela a todos nuestros conciudadanos", ha indicado en su mensaje, en el que califica a Jatib de "mártir".

Irán confirmó el miércoles el "cobarde asesinato" de Jatib y otros altos cargos, en la nueva oleada de ataques contra la cúpula política y militar de Irán, tras la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, una de las personas más influyentes en la clase dirigente de Irán, o del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani.

Mojtaba Jamenei fue nombrado el 8 de marzo por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel.

Desde entonces no hay grabaciones ni imágenes suyas y sus mensajes se han trasladado a través de comunicados escritos, en los que ha avalado la línea de mantener las represalias por la ofensiva de Estados Unidos e Israel y seguir bloqueando el paso por el estratégico estrecho de Ormuz.

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