Jair Bolsonaro aún no ingresará a la cárcel, a la espera de las apelaciones de su defensa

La defensa de Jair Bolsonaro anunció que recurrirá en contra de la condena a 27 años y tres meses de cárcel contra el expresidente brasileño por intento de golpe de Estado, la mayor sentencia del grupo de acusados en el caso.

De esta manera, el exmandatario aún no ingresará a la cárcel mientras se revisan las apelaciones del grupo de condenados, lo que podría demorar hasta 40 días.

"La defensa entiende que las penas impuestas son absurdamente excesivas y desproporcionadas y, tras analizar los términos de la decisión, interpondrá los recursos pertinentes, incluyendo recursos internacionales", anunciaron los abogados Celso Vilardi y Paulo Amador da Cunha Bueno.

Paralelamente, el equipo legal de Bolsonaro sostuvo que "el expresidente no atentó contra el Estado Democrático ni participó en ningún plan, y mucho menos en los actos ocurridos el 8 de enero", y lamentó una "falta de tiempo" para analizar las pruebas del caso.

Junto a él fueron condenados también el exministro de Defensa, Walter Braga Netto; el exministro de Justicia, Anderson Torres; el excomandante de la Armada, Almir Garnier; el exjefe de Seguridad Institucional, Augusto Heleno; el también exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, y el exdirector de Inteligencia, Alexandre Ramagem. Entre los siete suman un total de 157 años de cárcel.

Por su parte, el exayudante de Bolsonaro convertido en colaborador durante el caso, Mauro Cid, recibió, en virtud del acuerdo de culpabilidad firmado, una pena de dos años de prisión abierta, la restitución de sus bienes y objetos de valor, la ampliación de los beneficios de colaboración a su padre, esposa e hija adulta, y medidas de la Policía Federal para garantizar la seguridad del colaborador y su familia.

La defensa de Braga Netto, que recibió la segunda mayor sentencia, alega haber tenido poco tiempo para revisar todos los elementos de la investigación. Asimismo, ha acusado de mentir a Mauro Cid, incluido en el mismo grupo de acusados, pero que acordó colaborar con la Justicia.

