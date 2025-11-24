Jair Bolsonaro aseguró que dañó su tobillera electrónica por un episodio de "paranoia" y "alucinación"

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue detenido el sábado por riesgo de fuga mientras cumplía prisión domiciliaria después de que la Policía Federal detectara un intento de manipulación de la tobillera electrónica que lleva.

El político de 70 años aseguró en una audiencia el domingo que sufrió un episodio de "paranoia" y "alucinación" debido a la medicación que toma y rechazó que haya intentado fugarse.

Horas antes, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) revocó la prisión preventiva bajo arresto domiciliario a la que Bolsonaro estaba sometido desde que se conociera su sentencia de 27 años y 3 meses de prisión en septiembre pasado por un intento de golpe de Estado.

El expresidente fue trasladado el sábado a la Superintendencia de la Policía Federal en el Distrito Federal, donde deberá permanecer en un centro de detención especial.

La decisión judicial, sin embargo, también aludió a un riesgo de fuga después de que su hijo Flávio Bolsonaro convocara una vigilia en apoyo a su padre cerca de la residencia donde el expresidente cumplía su arresto domiciliario.

La orden establece que la convocatoria pudo generar aglomeraciones capaces de obstaculizar la vigilancia policial y la ejecución de decisiones judiciales. Para la Policía Federal, la vigilia podría crear un ambiente propicio para intentos de fuga y obstaculizar el cumplimiento del arresto domiciliario.

Moraes afirma que la movilización convocada por Flávio Bolsonaro se asemeja a estrategias ya utilizadas por los partidarios del expresidente en otras ocasiones, que incluyeron acampadas frente a los cuarteles tras las elecciones de 2022.