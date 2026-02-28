Israel sugiere caída del líder supremo iraní en ataques junto a EE.UU.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que existen “muchas señales” de que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, habría muerto durante los ataques conjuntos lanzados por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

En una alocución dirigida a la ciudadanía israelí, el mandatario aseguró que el objetivo inicial de la ofensiva fue el lugar donde se encontraba Jamenei, insinuando que el líder religioso habría sido alcanzado en el bombardeo.

Netanyahu calificó al ayatolá como un “tirano” responsable de promover el terrorismo global y de impulsar planes para destruir Israel, afirmando que esas amenazas han sido desbaratadas con la operación militar conjunta.

El jefe de gobierno también sostuvo que los ataques han eliminado a “varios de los principales líderes” vinculados al programa nuclear iraní, lo que, según dijo, debilita de forma significativa la estructura del régimen.

Tras describir la jornada como “histórica”, Netanyahu advirtió que Israel continuará con bombardeos contra objetivos estratégicos del régimen iraní, en el marco de una campaña que busca forzar un cambio político en el país persa.

En un mensaje dirigido a la población iraní, el líder israelí aseguró que se abre una “oportunidad” para derrocar a la República Islámica, instando a la ciudadanía a movilizarse cuando llegue el momento.

Sus declaraciones se producen en medio de una grave escalada militar en Medio Oriente, que ha elevado la tensión internacional y mantiene en alerta a múltiples países ante el riesgo de una expansión del conflicto.

