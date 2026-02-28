Trump asegura que “gran parte” de la cúpula iraní cayó tras ofensiva con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “gran parte” de los líderes de Irán habrían caído tras la ofensiva militar lanzada junto a Israel, en una operación que ha intensificado la tensión en Medio Oriente.

En declaraciones a la cadena ABC, el mandatario sostuvo que el ataque fue “muy poderoso” y que, aunque no se conocen todos los detalles, los resultados preliminares indican un fuerte golpe a la cúpula de la República Islámica.

Trump evitó identificar a los líderes supuestamente eliminados, pero aseguró que la operación está “yendo muy bien” y que ha causado daños significativos en la estructura política y militar iraní.

El presidente estadounidense también advirtió que la campaña militar podría prolongarse “todo el tiempo que queramos”, subrayando que la ofensiva bautizada como “Furia Épica” busca neutralizar amenazas consideradas inminentes.

Washington ha señalado que el objetivo central es desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, apuntando a debilitar a los ayatolás y forzar un eventual cambio de régimen en Teherán.

La ofensiva incluyó cientos de bombardeos contra instalaciones militares y nucleares, consideradas por Estados Unidos e Israel como focos de riesgo estratégico.

En respuesta, Irán denunció una “agresión militar criminal” y lanzó ataques contra bases estadounidenses en Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, elevando el riesgo de una escalada regional de gran alcance.

