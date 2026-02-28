Trump mantiene que líder supremo iraní falleció en medio del conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, murió en medio de la actual escalada militar en Medio Oriente, una afirmación que realizó a través de un mensaje en su red Truth Social.

En su publicación, el mandatario calificó el hecho como un acto de “justicia”, afirmando que Jamenei fue responsable de la muerte y el sufrimiento de personas en distintos países.

Trump sostuvo que la muerte del líder iraní representa “justicia para el pueblo iraní y para los estadounidenses”, en un mensaje de fuerte tono político difundido mientras continúan las operaciones militares en la región.

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión internacional, tras los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y la posterior respuesta militar de Teherán.

Hasta el momento, no se han entregado detalles oficiales ni confirmación independiente sobre las circunstancias del fallecimiento, lo que mantiene la incertidumbre en la comunidad internacional.

Diversos gobiernos y organismos internacionales siguen monitoreando la situación, ante el riesgo de que el hecho profundice la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La eventual muerte del líder supremo iraní podría tener consecuencias políticas y estratégicas de gran alcance, tanto dentro de Irán como en el equilibrio de poder regional.

Mientras tanto, el mundo observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, en medio de un escenario marcado por incertidumbre, tensión militar y repercusiones globales.

PURANOTICIA