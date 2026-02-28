Irán desmiente muerte de Ali Jamenei y afirma que lidera la respuesta militar

Irán aseguró este sábado que el líder supremo Ali Jamenei está vivo y dirige la respuesta militar frente a los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel, desmintiendo versiones que apuntaban a su muerte durante los bombardeos.

La información fue difundida por las agencias semioficiales Tasnim y Fars, que citaron a fuentes cercanas al ayatolá para afirmar que continúa al mando de las operaciones en medio de la escalada bélica en Medio Oriente.

El colaborador de Jamenei, Mehdi Torabian, declaró que el líder de la Revolución “está dirigiendo con firmeza y confianza la situación en el campo de batalla”, reforzando la postura oficial de Teherán frente a los rumores.

Torabian también llamó a la población a “rezar por la victoria de este poderoso comandante” y advirtió que el enemigo estaría difundiendo información engañosa para debilitar la moral iraní.

La televisión pública IRIB respaldó estas afirmaciones, citando a una fuente cercana a la Oficina para la Preservación y Publicación de las Obras del Líder Revolucionario, que reiteró que Jamenei sigue conduciendo la estrategia nacional.

Las declaraciones se producen luego de que autoridades israelíes insinuaran que existían señales de la muerte del ayatolá, en el marco de la ofensiva conjunta contra objetivos estratégicos en Irán.

El pronunciamiento iraní busca contrarrestar las versiones difundidas desde el exterior y reforzar la imagen de continuidad del liderazgo político y militar en un momento de alta tensión regional.

Mientras continúan los ataques y las respuestas militares, la figura de Jamenei se mantiene como un símbolo de unidad y conducción para las autoridades iraníes, que insisten en mostrar control sobre la situación.

