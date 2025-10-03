Israel intercepta último barco de la flotilla humanitaria hacia Gaza y detiene a casi 470 activistas

El Ejército de Israel ha interceptado este viernes en aguas internacionales el último barco de la Global Sumud Flotilla que aún navegaba hacia la Franja de Gaza, tras abordar entre la noche del miércoles y el jueves otras 41 embarcaciones, deteniendo a cerca de 470 activistas que iban a bordo de la iniciativa humanitaria.

El 'Marinette', habría sufrido problemas técnicos durante el recorrido e iba por detrás del resto de embarcaciones de la flotilla, ha sido abordado a primera hora de este viernes por un grupo de militares israelíes armados, según muestra la retransmisión en directo desde la embarcación, que se corta poco después de la interceptación después de que uno de los soldados agarre la cámara.

Por su parte, otra embarcación no identificada que era parte de la Global Sumud Flotilla ha llegado a puerto en Chipre, según las autoridades chipriotas, que han afirmado que los tripulantes pidieron atracar en Larnaca "alegando la necesidad de reabastecimiento y motivos humanitarios".

Las autoridades de Israel han afirmado este viernes que los 470 activistas que iban a bordo de las embarcaciones interceptadas previamente han pasado ya por un "proceso de inspección" tras su traslado al puerto de la ciudad de Asdod, de cara a su futura deportación, con cuatro parlamentarios y europarlamentarios italianos ya en el aeropuerto de Ben Gurión de cara a su expulsión.

La Global Sumud Flotilla, que intentaba trasladar ayuda humanitaria a Gaza, ha denunciado "un ataque ilegal contra activistas desarmados" y ha abogado por "desafiar la normalidad genocida con desobediencia civil", ante la ofensiva de Israel contra el enclave en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La ofensiva israelí contra la Franja ha dejado hasta la fecha más de 66.200 palestinos muertos -entre ellos 455, incluidos 151 niños, por hambre y desnutrición- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.

PURANOTICIA