Israel inicia preparativos para replegar sus tropas en Gaza tras acuerdo con Hamás impulsado por Trump

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves el inicio de "preparativos operativos" para proceder a un repliegue de sus tropas en la Franja de Gaza, después de que el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) alcanzaran un acuerdo para aplicar la primera fase del plan para el futuro del enclave propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Tras las instrucciones por parte del eslabón político y en línea con el análisis de la situación, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado los preparativos operativos previos a la aplicación del acuerdo", ha señalado a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.

"Como parte de este proceso, se están llevando a cabo los preparativos y un protocolo de combate para la transición a líneas de despliegue ajustadas próximamente", ha apuntado, antes de insistir en que "las FDI continúan desplegadas en la zona y preparadas para cualquier acontecimiento a nivel operativo".

El comunicado ha sido publicado poco después de que medios palestinos informaran sobre un ataque con artillería contra el campamento de refugiados de Nuseirat (centro), sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas y sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

Trump ha desvelado en su cuenta en la red Truth Social que las partes han aceptado su propuesta tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto, tras lo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha hablado de "un gran día para Israel" y ha anunciado que su Ejecutivo se reunirá hoy para firmar el acuerdo. Por su parte, Hamás ha confirmado "un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros".

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos --entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.

