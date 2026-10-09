Israel critica el Nobel de la Paz otorgado a Navanethem Pillay y la acusa de promover “mentiras” contra el país

El Gobierno de Israel arremetió este viernes contra la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem Pillay, exjueza del Tribunal Penal Internacional (TPI) y exalta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En sus declaraciones, las autoridades israelíes afirmaron que el nazi Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de Adolf Hitler, "aplaude desde el infierno" por la distinción otorgada a Pillay.

"Si existiera un premio a las mentiras, el odio y los libelos de sangre, Navi Pillay no solo sería una candidata; sería la favorita indiscutible", señaló el Ministerio de Exteriores israelí, que también sostuvo que "su papel en la incesante demonización de Israel, motivada por intereses políticos, y en la promoción de la 'genomentirosa' narrativa del genocidio (en la Franja de Gaza) es más que elocuente".

En un mensaje publicado en redes sociales, el organismo insistió en que "conceder el Premio Nobel de la Paz a Pillay no supone un reconocimiento a la justicia", sino "una instrumentalización grotesca de un galardón para legitimar el odio y los prejuicios contra Israel". "Ahora que el Comité Nobel ha premiado la mayor mentira del siglo XXI, sin duda Joseph Goebbels está aplaudiendo desde el infierno", concluyó.

Israel ha cuestionado reiteradamente a Pillay por su papel como presidenta de una comisión de Naciones Unidas encargada de investigar las violaciones de los Derechos Humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. En septiembre de 2025, el organismo concluyó que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza, en el contexto de la ofensiva militar iniciada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, destacó durante el anuncio que "el Premio Nobel de la Paz 2026 es para una persona cuya excepcional valentía e integridad han encabezado el camino hacia un orden legal internacional más exhaustivo". Asimismo, resaltó la labor de Pillay para avanzar en el objetivo de que los responsables de "crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio" sean llevados ante la justicia.

Pillay, nacida en Sudáfrica, inició su trayectoria como abogada defensora del líder antiapartheid Nelson Mandela. Posteriormente, se desempeñó como magistrada del Tribunal Supremo de Sudáfrica y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, además de ejercer como jueza del TPI entre 2003 y 2008 y como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. Actualmente, es jueza ad hoc en el caso contra Birmania por las acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine.

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