Israel anunció la muerte de un comandante de las fuerzas de élite de Hamás que participó en el ataque del 7 de octubre de 2023

El Ejército de Israel informó la muerte de un importante comandante de las fuerzas de élite del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que participó en el ataque durante el festival Nova el 7 de octubre de 2023.

A través de una declaración oficial, la institución castrense señaló que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado a un comandante de Nujba que irrumpió en el festival Nova el 7 de octubre y representaba una amenaza inmediata para nuestras fuerzas".

Producto de una ofensiva ejecutada contra la zona central del enclave palestino, perdió la vida Anas Mohamed Ibrahim Hamed, según ratificaron las fuerzas armadas israelíes.

Sobre este hecho, la vocería militar agregó que "el terrorista representaba una amenaza inmediata para las fuerzas de las FDI que operan en la Franja de Gaza, y fue eliminado en un ataque preciso desde el aire".

Por su parte, las autoridades de la Franja de Gaza —bajo el control de Hamás— elevaron también este martes las cifras de víctimas fatales. De acuerdo a sus registros, los palestinos muertos a causa de los ataques de Israel en el enclave ascienden a cerca de 835, todo esto a pesar del alto el fuego que se había pactado en octubre de 2025.

En un balance más amplio, el Ministerio de Sanidad gazatí precisó que se han documentado 72.615 fallecidos y 172.468 heridos desde que comenzó la ofensiva lanzada por Israel. Esta última se originó como respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, los cuales dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, conforme al balance oficial. Asimismo, la cartera de salud recalcó que todavía existen cadáveres tirados en las calles y bajo los escombros.

(Imagen: EFE)

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