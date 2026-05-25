EE.UU. ataca objetivos en el sur de Irán e Israel inicia una nueva campaña de bombardeos en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron haber lanzado ataques contra posiciones de Hezbolá en el valle de la Bekaa, en el este del Líbano, así como en otras zonas del país.

Esto se produjo después de una declaración en video difundida el lunes por la noche, en la que Netanyahu afirmó que Israel se encuentra "en guerra con Hezbolá" y que había dado instrucciones a las fuerzas armadas para "asestarles un golpe demoledor" .

A principios de este mes, el Líbano e Israel acordaron prorrogar un alto el fuego de 45 días , si bien los enfrentamientos han continuado en cierta medida.

En Beirut existe el temor de que estos últimos ataques israelíes se extiendan hasta abarcar también a la capital libanesa.

Desde que se firmó el acuerdo de alto el fuego el 16 de abril, los ataques israelíes se han limitado en gran medida al sur del país, donde permanecen las tropas de las FDI y desde donde Israel afirma que se han lanzado drones y cohetes .

La expansión de la campaña de Israel se produce mientras el gobierno iraní insistía en que un acuerdo de paz con Estados Unidos debía incluir un alto el fuego total en todos los frentes de la guerra regional .

El gobierno de Israel se ha opuesto a poner fin a los combates contra Hezbolá .

Diez soldados israelíes han muerto desde que se acordó el alto el fuego inicial con el Líbano. Más de 400 personas en el Líbano han muerto a causa de los intensos bombardeos israelíes durante el mismo periodo, entre ellas numerosos paramédicos y trabajadores de los servicios de emergencia.

LAS NEGOCIACIONES ENTRE EE.UU. E IRÁN

El acuerdo que negocian EE.UU. e Irán supuestamente incluye una extensión del alto el fuego por 60 días, la reapertura del estrecho de Ormuz y un plan para nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump sugirió que las partes estaban cerca de un acuerdo, aunque más tarde dijo que había instruido a los negociadores a "no apresurarse" a alcanzarlo.

CBS News, socio estadounidense de la BBC, informó que la inteligencia de EE.UU. cree que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí -quien resultó herido en un ataque israelí el primer día de la guerra en el que murió su padre y predecesor- está escondido en un lugar no revelado, lo que dificulta la comunicación con sus enviados y, por tanto, retrasa el ritmo de las conversaciones con Estados Unidos.

Según medios estadounidenses, el acuerdo propuesto no sería un arreglo final; más bien dejaría algunos de los asuntos más espinosos para negociarse más adelante, incluidos el alcance y el calendario del levantamiento de sanciones contra Irán, la liberación de fondos iraníes congelados y las exigencias de Washington para que Irán limite sus ambiciones nucleares.

"Así que tenemos lo que creo que es una propuesta bastante sólida sobre la mesa en cuanto a su capacidad para reabrir el estrecho", dijo Rubio, en referencia al estrecho de Ormuz, la vía marítima crucial por donde pasa el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo y que Irán ha estado bloqueando.

Los precios del petróleo cayeron marcadamente y las bolsas asiáticas subieron el lunes ante las expectativas de un acuerdo.