Israel alerta a la población de Irán a que "se abstenga" de usar y viajar en trenes

Una "advertencia urgente" fue despachada este martes por las fuerzas militares de Israel, dirigida específicamente a los ciudadanos de Irán. El llamado insta a la población a evitar el uso de trenes y a mantenerse alejada de cualquier infraestructura ferroviaria durante toda la jornada.

A través de un comunicado difundido por canales oficiales, se señaló: "Advertencia urgente a los usuarios y pasajeros de trenes en Irán. Por su seguridad, les pedimos amablemente que se abstengan de usar y viajar en tren por todo Irán desde ahora hasta las 21.00 horas".

La alerta, que fue publicada en redes sociales utilizando el idioma farsi, enfatizó que "su presencia en trenes y cerca de las vías del tren pone su vida en riesgo". Este aviso surge ante la inminencia de posibles bombardeos contra dichos puntos estratégicos en las próximas horas, en el contexto de la actual ofensiva militar.

Por su parte, Israel Katz, quien se desempeña como ministro de Defensa israelí, ratificó el lunes que las tropas han recibido la instrucción de "seguir golpeando con toda su fuerza la infraestructura nacional del régimen terrorista iraní". Estas declaraciones se dan en un clima de alta tensión, donde desde Teherán han surgido denuncias sobre presuntos crímenes de guerra al acusar que los ataques se dirigen contra objetivos civiles.

En el plano operativo, el Ejército de Israel reivindicó este martes la ejecución de una nueva incursión aérea sobre una instalación petroquímica situada en las cercanías de Shiraz. Según la versión oficial, el recinto era "una de las pocas" plantas que permanecían activas y que presuntamente forman parte de los esfuerzos de Teherán para fabricar insumos destinados a sus misiles balísticos.

El reporte militar detalló que el ataque, llevado a cabo por la Fuerza Aérea el lunes, impactó directamente el Complejo Petroquímico Marvdasht. Esta acción se produjo solo horas después de que fuera blanco de bombardeos la planta petroquímica de mayor envergadura del país asiático, ubicada en Asaluyé.

Desde el mando militar se subrayó que estas dependencias "eran usadas por las Fuerzas Armadas iraníes para producir ácido nítrico, un material necesario para producir explosivos y otros materiales para el desarrollo de misiles balísticos".

Con este movimiento, "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) profundizan así los daños a las capacidades militares del régimen (de Irán), con un énfasis en las capacidades para producir armas a partir de componentes de esta fábrica". Hasta el momento, las autoridades gubernamentales en Irán no han emitido pronunciamientos oficiales respecto a este último bombardeo.

Finalmente, se informó sobre la neutralización de un sistema de defensa antiaérea en la zona noroeste de Irán, punto desde el cual "se dispararon decenas de misiles contra territorio del Estado de Israel". En este contexto, el Ejército destacó que, desde que se inició la campaña, se han destruido "más de 130 sistemas de defensa aérea del régimen terrorista iraní".

PURANOTICIA