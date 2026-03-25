Israel afirma haber lanzado más de 15.000 bombas contra Irán en ofensiva junto a EE.UU.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado este miércoles que el Ejército de Israel ha lanzado hasta la fecha 15.000 bombas contra Irán en el marco de la ofensiva junto a Estados Unidos, una cifra "cuatro veces superior" a la empleada durante los ataques ejecutados durante doce días en junio de 2025.

Katz ha indicado en una reunión con el jefe del Ejército, Eyal Zamir, y otros altos cargos que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han superado la barrera de las 15.000 municiones lanzadas contra Irán", según un comunicado facilitado por su oficina.

"Esto es cuatro veces más que en la operación 'Despertar del León'", ha subrayado, en referencia a la ofensiva lanzada en junio de 2025 contra Irán, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.

La ofensiva, al igual que la de junio de 2025, fue lanzada en medio de un proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Medio Oriente, incluidas bases militares.

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