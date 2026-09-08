Islandia convoca al embajador de EE.UU. tras publicación de Trump que muestra su mapa bajo la bandera estadounidense

El Ministerio de Exteriores de Islandia convocó al embajador de Estados Unidos en Reikiavik, Billy Long, luego de que el presidente Donald Trump publicara en redes sociales un mapa que muestra a Norteamérica, Groenlandia, Islandia, Cuba y parte de Centroamérica bajo la bandera estadounidense.

"Había razones para convocar al embajador y transmitirle un mensaje muy claro de nuestra parte de que esto es totalmente inaceptable", ha confirmado la ministra de Exteriores islandesa, Katrín Gunnarsdóttir, durante una rueda de prensa este martes junto a la primera ministra del país, Kristrún Frostadóttir.

La titular de Exteriores explicó que funcionarios estadounidenses de la Administración Trump le han transmitido al Gobierno islandés "en repetidas ocasiones" que no deben "tomarse al pie de la letra" todas las declaraciones del mandatario republicano. Sin embargo, Gunnarsdóttir manifestó su desacuerdo con esta postura.

"Eso es precisamente lo que estamos haciendo: recalcar que Islandia es soberana, un Estado independiente responsable de su propio destino. Nadie más puede manipular ni controlar nuestra independencia o soberanía", ha apuntado.

Asimismo, la ministra de Exteriores señaló que este tipo de publicaciones en redes sociales no constituyen "ninguna broma" y que, en caso de que esa haya sido la intención, se trataría de "una broma de mal gusto".

"Somos un Estado soberano e independiente. Esto lo dejé bien claro. Por lo demás, la conversación fue cordial", ha subrayado.

En la misma línea se pronunció la primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, quien calificó de "ridículo" el trasfondo de la situación y cuestionó la forma en que se representa la soberanía de los países en la publicación.

"Es un insulto para los islandeses, canadienses y groenlandeses expresarse de esta manera. Deberíamos ser claros al respecto. No tiene nada de gracioso ni normal burlarse de la soberanía de los Estados, especialmente hoy en día, cuando no es algo que se dé por sentado", ha agregado.

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