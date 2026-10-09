Isaías se convierte en el primer huracán de la temporada en el Atlántico y se fortalece a categoría 3

El huracán Isaías alcanzó la categoría 3 en su avance hacia las costas del Golfo de México en el sur de EE.UU., donde las autoridades mantienen alertas por las severas condiciones pronosticadas para las próximas horas.

Se trata del primer huracán que se forma en el Atlántico en esta temporada.

En la mañana de este viernes se encontraba a 270 km al sur de la desembocadura del río Misisipi, en Luisiana, con vientos de 170 km/h y ráfagas superiores , informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Las autoridades emitieron una alerta de huracán para las costas del estado de Misisipi y el noroeste de Florida.

Se espera que toque tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, con vientos destructivos, lluvias torrenciales y una marejada ciclónica en la región en alerta.

"La combinación de una peligrosa marejada ciclónica y la marea provocará que zonas que normalmente están secas cerca de la costa se inunden debido al aumento del nivel del agua , que avanzará hacia el interior desde la costa", advirtió el NHC.

Eso se agravará si, como está previsto, el huracán toca tierra cuando está prevista la marea alta.

La llegada de Isaías pone fin a la ausencia de huracanes de la actual temporada del Atlántico, una rareza que obedece a la intensidad que ha caracterizado este año al fenómeno de El Niño.

Según la trayectoria prevista, Isaías tocará tierra entre el del Panhandle de Florida y Misisipi.

Tras tocar tierra, se dirigirá hacia el norte, hacia Alabama y parte de Misuri. Aunque se debilitará hasta convertirse en una tormenta tropical, seguirá trayendo vientos peligrosos y lluvias torrenciales a lo largo del sábado.

Podrían caer entre 75-150 mm de lluvia a lo largo de la costa estadounidense, desde el sureste de Luisiana hasta el noroeste de Florida.

Pero en algunos lugares puntuales podrían registrarse hasta 250 mm, con posibles inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas, y riesgo de desbordamientos aislados de ríos.

ESTADO DE EMERGENCIA

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que ha declarado el estado de emergencia en 25 condados ante la preocupación por los posibles impactos del huracán.

Varios eventos deportivos importantes en toda la región han sido cancelados o reprogramados debido a la tormenta que se aproxima.

Por el momento, se espera que el tan esperado partido de fútbol americano entre la Universidad de Georgia y la Universidad de Alabama -al que asistirá el presidente Donald Trump en la ciudad de Tuscaloosa- se lleve a cabo el sábado.