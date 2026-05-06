Irán toma el control del Estrecho de Ormuz: Exigirá permisos de tránsito tras el fin del “Proyecto Libertad”

A raíz de la cancelación del Proyecto Libertad —la iniciativa "humanitaria" del presidente Donald Trump destinada a rescatar embarcaciones varadas en el golfo Pérsico—, el gobierno de Irán comunicó la instauración de un inédito mecanismo para administrar el flujo marítimo en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con lo reportado por la cadena estatal de televisión iraní Press TV, la administración de este flamante ordenamiento recaerá en la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés). La medida exige obligatoriamente que "los buques ajusten sus operaciones a este marco y obtengan permiso de tránsito" de manera previa a la navegación por dicha ruta.

Para llevar a cabo este control, la PGSA enviará un mensaje desde una dirección de correo electrónico oficial a cada barco que proyecte cruzar por el estrecho de Ormuz. En dicha comunicación se detallarán las normativas y reglamentos exigidos para concretar el paso, aunque hasta el momento no se han entregado mayores precisiones sobre el procedimiento.

Este escenario se desarrolla en un clima de creciente fricción, originado el lunes con la puesta en marcha de una operación "humanitaria" revelada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. El objetivo de dicho despliegue era viabilizar el escape de las naves estancadas en el golfo Pérsico, sin embargo, el propio jefe de Estado norteamericano decidió suspender el operativo durante la jornada de este miércoles.

Previamente, el 17 de abril, las autoridades de Teherán habían notificado el levantamiento de las limitaciones al tránsito en esa área, decisión tomada luego de que la jornada anterior se ratificara una tregua temporal en Líbano. No obstante, el régimen iraní advirtió que volvería a aplicar las prohibiciones luego de que Trump —quien inicialmente valoró la acción de Irán— respondiera asegurando que las tropas de su país sostendrían el cerco sobre los puertos iraníes mediante este corredor marítimo.

Más tarde, el gobernante estadounidense comunicó la prolongación del cese de hostilidades que se había logrado el 8 de abril. Esta extensión se dio a solicitud de Pakistán, nación que cumple un rol mediador en el proceso, aunque Trump reiteró de forma tajante que el bloqueo se mantendrá vigente.

Precisamente, la mantención de este cerco, sumado a los asaltos y la confiscación de embarcaciones iraníes en el sector, constituyen los argumentos centrales expuestos por Teherán para restarse de las mesas de diálogo en Islamabad. A juicio del gobierno iraní, estas maniobras representan una infracción directa al alto el fuego acordado.

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