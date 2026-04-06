Irán responde a los insultos y amenazas de Trump y rechaza reabrir el estrecho Ormuz

Luego de la ofensiva conjunta que Washington y Tel Aviv iniciaron contra Teherán el pasado 28 de febrero, el mando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán sostuvo con firmeza que el estratégico estrecho de Ormuz "jamás volverá a ser como era, especialmente para Estados Unidos e Israel".

Esta advertencia fue difundida por el mencionado comando militar a través de un mensaje en sus redes sociales, donde recalcaron que "el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser como era, especialmente para Estados Unidos e Israel", marcando una postura intransigente frente al control de la vía marítima.

En la misma línea, el cuerpo de seguridad detalló que la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní "está completando" diversos "preparativos operativos para los funcionarios iraníes para el nuevo orden del golfo Pérsico", según precisaron las autoridades de la institución.

Dicho anuncio, que guarda similitud con lo expuesto recientemente por el Parlamento de Irán pero con una dirección específica hacia las administraciones de EE.UU. e Israel, se dio a conocer pocas horas después de que el presidente Donald Trump lanzara su amenaza más severa y cargada de epítetos contra los líderes iraníes que mantienen bloqueada la navegación en el paso.

El mandatario estadounidense adelantó un escenario de hostilidades inminentes para la próxima semana. "El martes que viene será el Día de las Plantas Energéticas y el Día de los Puentes, todo en uno", manifestó Trump, asegurando además que no existirá "nada que se parezca" a la ofensiva que planea ejecutar si Teherán desestima su ultimátum.

La advertencia del jefe de la Casa Blanca fue reiterada en términos de extrema dureza: "Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno. Esperad y mirad. Alabado sea Alá", sentenció el líder norteamericano.

Como contraparte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, denunció que si Estados Unidos concreta un ataque contra las centrales eléctricas de su territorio, estaría incurriendo en un crimen de guerra. En sintonía con esto, la televisión estatal IRIB difundió este domingo un mensaje del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, fechado el 12 de marzo, en el cual enfatizó que el estrecho de Ormuz "debe seguir cerrado".

Finalmente, la agencia de noticias iraní Fars informó este domingo que, según las estadísticas de tráfico marítimo de las últimas 24 horas, solo 15 buques han logrado cruzar el estrecho bajo el permiso de Irán. Esta cifra representa apenas el 10% del flujo comercial que circulaba por la zona antes del inicio de las hostilidades.

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