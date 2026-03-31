Irán reporta ocho muertos en ataques de EE.UU. e Israel a dos buques en Ormuz

Las autoridades iraníes denunciaron la muerte de ocho personas en un ataque contra dos buques de carga en las islas de Qeshm y de Lark, situadas en el estrecho de Ormuz, y cuya autoría atribuyeron a Estados Unidos e Israel.

"Ocho personas fallecieron en el ataque contra el buque de carga en Ramcha, Qeshm", afirmó el vicegobernador de Asuntos Políticos, de Seguridad y Sociales de Hormozgan, Ahmad Nafisi.

El dirigente de la provincia en la que se encuentra el distrito de Qeshm, que acoge ambas islas, indicó también que, "afortunadamente", el ataque al buque alcanzado en la isla de Lark "no ha causado víctimas fatales debido a la ausencia de tripulación" en el momento del impacto.

ATAQUE A MEZQUITA

En tanto, al menos tres personas murieron este martes en un nuevo ataque atribuido a Estados Unidos e Israel contra la mezquita de Huseiniye Azam, un famoso templo musulmán situado en la ciudad de Zanyán, en el noroeste del país.

Los equipos de emergencias iraníes trasladaron, además, a 12 heridos a varios hospitales de la zona a medida que continúa la operación de búsqueda y rescate de posibles fallecidos y heridos.

Este mismo martes, el Ejército de Israel indicó que "completó otra oleada de ataques contra infraestructura del régimen iraní" en la capital del país, Teherán, donde se registraron varios cortes del suministro eléctrico, aunque de momento se desconoce si hay víctimas o heridos.

Asimismo, se han registrado ataques contra "zonas militares" de la provincia de Isfahán, en el centro del país, tal y como han informado las autoridades locales a la agencia de noticias Fars.

Las autoridades de Irán confirmaron más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

PURANOTICIA