Irán reporta avances en mediación de Pakistán ad portas de vencer ultimátum de EE.UU.

Una fase "crítica y sensible" es la que atraviesan actualmente las gestiones de Pakistán para concretar un pacto que detenga la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Así lo confirmaron este martes 7 de abril las autoridades de Irán respecto a los avances "positivos y productivos" en el país asiático.

El embajador iraní en Islamabad, Reza Amiri Moqadam, utilizó sus redes sociales para difundir un breve reporte sobre la situación diplomática: "Los esfuerzos positivos y productivos de Pakistán, basados en la buena voluntad y los buenos oficios, para detener la guerra se acercan a una etapa crítica y delicada". En su mensaje, el diplomático añadió: "Estén atentos para más información".

Durante las últimas jornadas, Pakistán ha operado como puente diplomático, canalizando recados entre las administraciones de Washington y Teherán. El fin último es establecer una mesa de diálogo que ponga término a las acciones militares contra territorio iraní, las cuales estallaron en pleno proceso de negociación entre ambas naciones para intentar pactar un nuevo acuerdo nuclear.

En paralelo a las gestiones regionales, Amir Saeid Iravani, representante de Irán ante las Naciones Unidas, remitió una misiva al secretario general de la organización, António Guterres. En el documento, se solicita a la comunidad internacional la adopción de medidas "inmediatas, decisivas y concretas" frente a la advertencia de Estados Unidos sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

Desde Washington, el presidente Donald Trump ratificó ayer que el plazo del ultimátum expira este martes. "El país entero puede ser arrasado en una noche y podría ser la de mañana", sentenció el mandatario estadounidense en medio de una comparecencia ante la prensa.

El jefe de Estado detalló la magnitud de la posible respuesta militar: "Tenemos un plan que cuenta con el poder de nuestros ejércitos. Para las 24.00 en punto cada puente de Irán estará arrasado. Cada central nuclear estará inoperativa, en llamas, con explosiones y jamás podrá volver a ser utilizada".

Iravani, en su carta dirigida a Guterres, hizo hincapié en que "el 5 de abril, en una publicación en redes sociales, (Trump) declaró abiertamente su intención de destruir infraestructuras civiles, afirmando que el día 7 será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes".

Según el diplomático iraní, estas palabras representan "una incitación directa al terrorismo y proporcionan pruebas claras de la intención de cometer crímenes de guerra según el Derecho Internacional".

El representante de Teherán argumentó que las ofensivas planificadas contra la población y bienes civiles son un "crimen de guerra" y un "acto flagrante de terrorismo de Estado, destinado a aterrorizar e infligir graves daños a la población civil". Bajo esta premisa, exhortó a Guterres, al Consejo de Seguridad y a los Estados miembros a "cumplir con sus obligaciones legales y morales".

El llamado busca una condena "de manera inequívoca" a las "peligrosas declaraciones y amenazas" emanadas desde la Casa Blanca. Estas advertencias supeditan la seguridad de puentes y plantas de energía a que Irán acepte las condiciones de Washington para liberar el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz.

Finalmente, el enviado iraní recalcó la urgencia de asegurar que "todos los responsables rindan cuentas plenamente" bajo el marco del Derecho Internacional. Esta exigencia de responsabilidad apunta directamente a Donald Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

PURANOTICIA