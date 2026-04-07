Irán rechaza las amenazas de Trump y le recuerda que han sobrevivido a "siglos de delirios de quienes le desean el mal"

A escasas horas de que expire el plazo fatal establecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno de Irán manifestó su rechazo categórico a las advertencias. Desde Teherán, las autoridades recordaron que su nación constituye "una civilización que ha sobrevivido a siglos de agitación y delirios" de sus adversarios.

Mohammad Reza Aref, quien se desempeña como asesor del mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, utilizó sus plataformas digitales para enfatizar la relevancia histórica del país. "Irán no es un 'incidente' en la historia, sino la historia misma. Una civilización que ha sobrevivido a siglos de agitación y delirios de quienes le desean el mal", sentenció la autoridad en su mensaje.

El consejero de Pezeshkian fue enfático en señalar que la nación persa "no se dejará doblegar por la retórica primitiva de Trump". Asimismo, garantizó que ante las acciones hostiles, se dará respuesta "a las barbaridades del enemigo" priorizando la protección de los intereses del Estado y respaldándose en la "fortaleza" que posee la ciudadanía iraní.

Estas declaraciones surgen como réplica directa al discurso más reciente de Donald Trump. El jefe de la Casa Blanca escaló la tensión al advertir que "toda una civilización" podría perecer durante la noche de este martes, coincidiendo con el fin del plazo otorgado a Irán para alcanzar un nuevo pacto.

A través de sus redes sociales, el líder norteamericano proyectó un escenario sombrío: "Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver". En la misma publicación, auguró que las próximas horas marcarán "uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo".

No es la primera vez que Trump recalca este ultimátum, mediante el cual presiona a Teherán para que proceda a la reapertura del estrecho de Ormuz. Sus advertencias han incluido la posibilidad de ataques contra infraestructura de carácter civil, mencionando específicamente objetivos como puentes, plantas de energía y complejos desalinizadores de agua.

Mientras el gobernante estadounidense endurece su postura intimidatoria, las autoridades en Irán han calificado sus exigencias como "irracionales" y "excesivas". Este intercambio de hostilidades ocurre en un marco de presión internacional, donde diversos actores globales abogan por el diálogo para detener el conflicto bélico.

(Imagen referencial: Lorena Sopêna / Europa Press)

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