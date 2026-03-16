Irán promete una “victoria en los próximos días” y exige garantías para frenar ataques de Israel y EE. UU.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha recalcado este lunes que cualquier acuerdo para poner fin a la ofensiva de Israel y Estados Unidos debe incluir garantías de que "los ataques no se repitan" y ha manifestado que podría haber una victoria iraní "en los próximos días".

"Esta guerra debe acabar de una forma en la que los enemigos no vuelvan a pensar en atacar Irán y en la que los ataques no se repitan", ha subrayado, en aparente referencia al alto el fuego alcanzado en junio de 2025 tras la ofensiva previa de Israel y Estados Unidos.

"Estamos inmersos en una resistencia orgullosa y la continuaremos, sin dudar", ha señalado, al tiempo que ha recalcado que Teherán "no ha mandado mensaje alguno ni ha reclamado un alto el fuego". "Celebraremos nuestra victoria en esta guerra en los próximos días", ha destacado.

Asimismo, ha insistido en que "el estrecho de Ormuz está abierto, cerrado únicamente a los enemigos", en el marco de la respuesta militar de Teherán en esta vía clave para el comercio en respuesta a la citada ofensiva de Estados Unidos e Israel, según ha recogido la agencia iraní de noticias ISNA.

Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha reconocido la existencia de "una situación compleja" y ha acusado a Estados Unidos e Israel de "usar todas las herramientas para complicar la situación y crear división entre Irán y los países de la región", incluida la posibilidad de "ataques de falsa bandera" para incrementar las tensiones.

"Han copiado bastante de algunas de las herramientas defensivas de Irán", ha manifestado Baqaei, quien ha cuestionado las delegaciones desde Estados Unidos sobre un posible ataque con drones contra el país norteamericano, tal y como ha informado la agencia de noticias Fars.

"¿No saben hasta dónde pueden llegar los drones iraníes y que no pueden recorrer 6.500 millas (cerca de 10.460 kilómetros) entre el golfo Pérsico y California?", se ha preguntado, antes de afirmar que "esto puede ser el preludio a una operación de falsa bandera" y agregar que se estarían dando ataques similares contra países de la región.

En este sentido, ha hecho hincapié en que las Fuerzas Armadas "declaran con orgullo qué objetivos atacan, sin problema a la hora de indicar qué base estadounidense ha sido atacada y en qué país de la región está", antes de afirmar que estos países han sido notificados de otros incidentes achacados a Irán en los que Teherán no estuvo implicado.

Por ello, ha insistido en la existencia de "una campaña de mentiras y engaño" que afecta además al programa nuclear iraní. "Tener material enriquecido al 60% no implica una bomba. Lo saben muy bien", ha argumentado Baqaei, que ha reseñado que Washington recurre a "afirmaciones contradictorias" para "justificar" su ofensiva contra el país asiático.

"La población estadounidense debe ser consciente e que sus políticos no tuvieron buena fe en el proceso de negociaciones y que sus afirmaciones actuales (...) buscan justificar una guerra que ha afectado a nuestra región y ha puesto al mundo en una situación difícil", ha remachado.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, lanzada por sorpresa el 28 de febrero, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

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