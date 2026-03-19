Irán promete "contención cero" en su respuesta militar en caso de nuevo ataque contra su infraestructura energética

El Gobierno de Irán prometió "contención cero" en su respuesta militar en caso de un nuevo ataque contra su infraestructura energética, después del ataque lanzado este miércoles contra la zona industrial de Ras Lafan, en Qatar, en respuesta al bombardeo de Israel contra el campo gasístico de South Pars.

"Nuestra respuesta al ataque israelí contra nuestra infraestructura empleó solo una fracción de nuestro poder. La única razón para la moderación fue el respeto a la petición de desescalada", dijo el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

"Habrá contención cero si nuestra infraestructura es golpeada de nuevo", agregó.

Asimismo, recalcó en un mensaje en sus redes sociales que "cualquier fin a esta guerra debe abordar los daños causados a las instalaciones civiles", después de que las autoridades iraníes hayan dicho en varias ocasiones que pedirán el pago de compensaciones y reparaciones por la destrucción provocada por la ofensiva israelí-estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró tras el intercambio de bombardeos que "Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars", si bien amenazó con destruirlo si Irán vuelve a atacar "a un país inocente", en referencia al lanzamiento de misiles contra el complejo de gas natural licuado (GNL) de Ras Lafan.

(Imagen referencial: Getty Images)

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