Irán plantea a EE.UU. su contrapropuesta: rechazo al alto el fuego, fin de las sanciones y nuevo protocolo para el paso en Ormuz

Una contrapropuesta formal fue enviada por el Gobierno de Irán hacia Estados Unidos, documento en el cual se descarta de plano un cese al fuego de carácter parcial. En su lugar, la administración iraní propone una salida de largo aliento que contempla el levantamiento de las sanciones económicas y el establecimiento de un nuevo protocolo para la navegación en el estrecho de Ormuz.

Este movimiento diplomático ocurre justo cuando expira el plazo fijado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con ejecutar ofensivas masivas contra infraestructura civil en suelo iraní si no se lograba un pacto que garantizara la reapertura del paso de Ormuz.

Según lo consignado por IRNA, la agencia oficial de noticias de Irán, el texto fue remitido a Washington utilizando a Pakistán como puente mediador en estas negociaciones de carácter indirecto que se llevan a cabo entre ambas potencias.

El archivo consta de diez puntos específicos donde Teherán argumenta, basándose en vivencias previas, su negativa a aceptar una tregua momentánea. En cambio, el documento aboga por la necesidad de alcanzar una conclusión definitiva y permanente de las hostilidades, siempre bajo el marco del respeto a lo que el país persa define como sus derechos soberanos.

Dentro de las exigencias planteadas por las autoridades iraníes y difundidas por IRNA, se destaca la pacificación integral de la región, la creación de un sistema de seguridad para el tránsito por el estrecho de Ormuz, el financiamiento para la reconstrucción nacional y la anulación total de las sanciones vigentes.

Esta respuesta de Teherán surge como réplica a una oferta previa emanada desde Estados Unidos, la cual fue presentada de manera extraoficial mediante conductos diplomáticos indirectos con el fin de detener el conflicto bélico.

En sus declaraciones, los representantes de Irán han sido enfáticos en señalar que tanto Estados Unidos como Israel deben detener la "agresión y asesinatos" dirigidos contra su nación. Sumado a esto, solicitan la implementación de mecanismos concretos para evitar que se repitan ofensivas contra Teherán, el pago de reparaciones de guerra y que todos los actores internacionales reconozcan formalmente la autoridad iraní sobre el estrecho de Ormuz.

Actualmente, las dos partes sostienen diálogos indirectos y no oficiales, instancia en la que Pakistán ha manifestado su disposición para "acoger" una serie de "conversaciones significativas". En este escenario de alta tensión, no solo Pakistán ha intervenido; naciones como Turquía y Omán han intensificado sus gestiones diplomáticas buscando una salida al enfrentamiento armado.

(Imagen: A. Pérez Meca / Europa Press)

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