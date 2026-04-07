Irán llama a “cadenas humanas” para proteger su red energética en medio de ultimátum de EE.UU.

En el marco de la escalada bélica liderada por Israel y Estados Unidos contra la nación asiática, el Gobierno de Irán instó a la ciudadanía a conformar "cadenas humanas" en diversos puntos de su red energética. Esta medida surge como respuesta directa a las advertencias lanzadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

La convocatoria fue difundida a través de sus plataformas digitales por Alireza Rahimi, quien se desempeña como viceministro de Deportes y Juventud, además de ser el secretario del Consejo Supremo para la Juventud y la Adolescencia de Irán. En su mensaje, el personero gubernamental extendió la invitación a "jóvenes, figuras culturales y artísticas, y artistas" para que se incorporen a la movilización civil.

Según detalló Rahimi, la actividad está programada para comenzar a las 14.00 horas (horario local) de este martes. Respecto al sentido de la manifestación, el funcionario manifestó: "Nos uniremos de la mano junto a centrales eléctricas de todo el país, miembros de todas las creencias e ideas, para decir que atacar la infraestructura pública supone un crimen de guerra".

Por su parte, Donald Trump ratificó este lunes su ultimátum contra Teherán, el cual expira durante la jornada de este martes La exigencia de la Casa Blanca se centra en que Irán garantice la apertura del estrecho de Ormuz. En este contexto, el líder norteamericano advirtió que el territorio completo "puede ser arrasado en una noche", incluyendo ofensivas dirigidas a "cada puente" y "cada central nuclear".

El recrudecimiento de las advertencias del presidente de Estados Unidos ocurre ante la negativa de Irán de ceder a peticiones que han calificado de "irracionales" y "excesivas". Mientras la tensión aumenta, la comunidad internacional mantiene sus llamados a establecer un diálogo que detenga un conflicto bélico que ya ha generado repercusiones económicas severas a escala global.

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