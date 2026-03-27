Irán justifica ante Naciones Unidas el bloqueo de buques en el estrecho de Ormuz

En una reciente comunicación telefónica con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araqchi, sostuvo la validez legal de su país para restringir el movimiento de naves enemigas a través del estrecho de Ormuz. El ministro argumentó que Teherán actúa en ejercicio de su soberanía y para garantizar la protección de la navegación en este punto crítico.

Esta zona geográfica es vital para la estabilidad energética global, pues por sus aguas transita cerca de una cuarta parte del suministro mundial de petróleo. El bloqueo actual es una medida de represalia adoptada por la república islámica tras la ofensiva militar que Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero contra su territorio.

Araqchi enfatizó que la falta de seguridad en la región es una consecuencia directa de las agresiones de Washington y Tel Aviv. En ese contexto, defendió la prohibición de paso para embarcaciones vinculadas al "enemigo" o sus aliados como una acción necesaria. Asimismo, el canciller instó a la ONU a asumir su rol frente a lo que calificó como atropellos al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas por parte de las fuerzas atacantes.

El representante iraní también aprovechó la instancia para criticar a los sectores internacionales que demandan prudencia a Teherán. Según su relato, la agresión del 28 de febrero se produjo apenas 24 horas después de una ronda de negociaciones nucleares en Washington, lo que a su juicio demuestra una falta de voluntad diplomática por parte de los agresores.

Sobre este punto, el ministro fue tajante al declarar: "No debe ignorarse que fue Estados Unidos, junto con el régimen sionista, quienes, al traicionar una vez más la diplomacia y poner en peligro la seguridad y los intereses de todos los países de la región, cometieron una agresión militar contra Irán e impusieron la guerra a la región y al mundo".

Hasta ahora, la Secretaría General de la ONU no ha entregado una respuesta formal sobre el contenido de la llamada. Sin embargo, Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, señaló en conferencia de prensa que la posición del organismo se mantiene firme en la defensa de la libertad de navegación y el respeto a la legalidad internacional, reconociendo que el escenario actual en el estrecho es sumamente complejo.

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