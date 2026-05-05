Irán intercepta flota con 200 mil litros de combustible de contrabando en el golfo Pérsico

Cerca de la frontera con Kuwait, específicamente frente a los litorales de la provincia suroccidental de Juzestán, fueron interceptadas cinco naves que trasladaban aproximadamente 200.000 litros de hidrocarburos ilícitos. Este decomiso de combustible de contrabando fue dado a conocer durante la jornada de este martes por las autoridades de Irán.

De acuerdo a los reportes emitidos por la cadena pública iraní IRIB, las diligencias fueron confirmadas por Hojay Sefidpost, quien se desempeña como comandante de la Guardia Fronteriza de Juzestán. El alto mando policial aseguró que estas retenciones se ejecutaron estrictamente "en el marco del plan para intensificar el control de las zonas costeras de la provincia y evitar la entrada y salida de bienes de contrabando".

La autoridad policial explicó que el personal a su cargo logró desbaratar una estrategia ilícita que buscaba movilizar este cargamento desde el río Faizal, con el objetivo final de comercializarlo a diversos nexos ubicados en "países del golfo Pérsico". Sobre este procedimiento en particular, Sefidpost precisó: "Los oficiales (...) hallaron cuatro embarcaciones y descubrieron 130.000 litros de diésel durante su inspección".

Sumado a lo anterior, el comandante puntualizó que efectivos pertenecientes a la base naval Mahshahr lograron retener un "buque comercial". En el interior de esta última nave, los uniformados encontraron otros 68.000 litros de combustible. Finalmente, se remarcó que el saldo total de estas intervenciones operativas culminó con la captura de ocho individuos, quienes ya han sido puestos a disposición judicial.

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