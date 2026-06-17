Irán exige a Rusia que presione a EE. UU. como "responsable" de frenar los ataques de Israel tras el pacto

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que Estados Unidos es el responsable de garantizar el cumplimiento del acuerdo preliminar para el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el ataque israelí en Líbano.

Durante una conversación telefónica sostenida este miércoles, el jefe de la diplomacia iraní entregó detalles del memorando de entendimiento alcanzado con Washington, instancia en la que Araqchi "hizo hincapié en la responsabilidad de Estados Unidos por la correcta aplicación de sus cláusulas y la necesidad de detener por completo la agresión del régimen sionista contra Líbano".

Por su parte, Lavrov expresó el respaldo de Rusia a los acuerdos alcanzados gracias a la mediación de Pakistán y Qatar para reducir las tensiones en la región, según informó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

"Subrayó la importancia del cumplimiento por parte de todas las partes involucradas en el conflicto armado, incluido Israel", señaló la cartera, que además reiteró la "continua disposición" de Rusia a colaborar en los esfuerzos para resolver la crisis con Irán.

Pakistán, que ha desempeñado un papel de mediador, anunció el domingo un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra abierta en Medio Oriente, en medio de la ofensiva de Estados Unidos y Tel Aviv, y avanzar en la reapertura del estrecho de Ormuz.

El acuerdo está pendiente de ser firmado este viernes en el resort Burgenstock, ubicado a orillas del lago Lucerna, en el cantón suizo de Nidwalden. Hasta ahora, su contenido no ha sido revelado oficialmente y persisten diferencias entre Estados Unidos e Irán respecto a los compromisos económicos derivados del pacto y a la eventual administración del paso de Ormuz mediante un mecanismo coordinado entre Irán y Omán.

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