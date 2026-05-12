Irán exige a Estados Unidos aceptar su plan de paz y afirma que "no hay otra alternativa"

A través de la mediación de Pakistán, Irán emplazó a Estados Unidos a dar luz verde a su plan para terminar con el conflicto bélico, advirtiendo que "no hay otra alternativa". Asimismo, desde la nación islámica recalcaron que tomar un camino distinto "no llevará a más que un fracaso tras otro".

Fue el propio presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, quien se refirió a la iniciativa que el mandatario estadounidense, Donald Trump, ya había calificado como "totalmente inaceptable". Al respecto, el líder legislativo sentenció que "no hay otra alternativa que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se establecen en la propuesta de 14 puntos".

Utilizando sus redes sociales, la autoridad parlamentaria profundizó en su postura y remarcó que "cuanto más procrastinen (las autoridades de Estados Unidos), más pagarán los contribuyentes estadounidenses por ello". En la misma publicación, Qalibaf argumentó que "Cualquier otro enfoque será totalmente inconcluso; nada más que un fracaso tras otro".

Según la información filtrada a la prensa, el documento iraní exige terminar las hostilidades en un margen de 30 días y asegurar garantías para evitar futuras agresiones. Además, el texto contempla el retiro de las fuerzas militares norteamericanas ubicadas en naciones vecinas a Irán, la descongelación de bienes iraníes, el levantamiento de las sanciones económicas, el pago de reparaciones por parte de Washington y la creación de "un nuevo mecanismo" destinado al estrecho de Ormuz.

Actualmente, ambas potencias mantienen un proceso de diálogo bajo el arbitraje paquistaní. Sin embargo, las profundas discrepancias han bloqueado hasta ahora la concreción de una segunda cumbre en Islamabad. Dicha ciudad fue el escenario del primer encuentro presencial luego del acuerdo de alto el fuego pactado el pasado 8 de abril, el cual fue prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

Para justificar su ausencia en la capital de Pakistán, Teherán ha apuntado a las recientes operaciones de las fuerzas estadounidenses, que incluyen el bloqueo al estrecho de Ormuz, además del reciente asalto e incautación de buques iraníes en esa zona. Para el país asiático, estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.

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