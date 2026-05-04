Irán exige a EE. UU. frenar sus "demandas poco razonables" para destrabar pacto de paz

Durante la jornada de este lunes, la administración iraní instó nuevamente a la Casa Blanca a que "abandone sus demandas poco razonables" con el fin de concretar un pacto. Asimismo, desde Teherán recalcaron que la ausencia de consensos es consecuencia directa de las "acciones destructivas" y de las "continuadas violaciones de los tratados" perpetradas por el gobierno estadounidense.

Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, confirmó la recepción del más reciente planteamiento de Washington mediante la intermediación de Pakistán. En ese contexto, el funcionario enfatizó que "Estados Unidos mantiene su costumbre de exagerar y presentar demandas poco razonables".

A través de una conferencia de prensa, el vocero aseguró que "La otra parte está constantemente cambiando sus posiciones y afectando al proceso diplomático". Además, aclaró que las actuales tratativas excluyen cualquier debate sobre el programa atómico, ya que en esta instancia "únicamente se discute sobre un cese completo de la guerra". Dicho conflicto bélico se desencadenó luego de la ofensiva que Israel y Estados Unidos ejecutaron el 28 de febrero contra la nación asiática.

De acuerdo con los reportes emitidos por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, Baqaei argumentó que "el principal factor que bloquea todos los procesos diplomáticos son las acciones destructivas y continuas violaciones de los tratados por parte de Estados Unidos". Frente a este escenario, advirtió que el Ejecutivo de su país "no abandonará sus posiciones" en medio de las rondas de conversaciones.

"En la diplomacia con Estados Unidos debemos, con confianza y apoyo popular, actuar con todo nuestro poderío para lograr los intereses de Irán", declaró el representante diplomático. Junto con revelar la existencia de "contactos directos" con China y Rusia para analizar la coyuntura, el portavoz remarcó que su nación "sabe que depende de sí mismo, en última instancia, para poner fin a la guerra".

En otro ámbito, el funcionario renovó sus cuestionamientos hacia Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Las críticas apuntaron a sus "afirmaciones incorrectas" respecto al desarrollo nuclear de Teherán, emitidas "a pesar de ver el sabotaje y la agresión militar estadounidense durante las negociaciones".

Cabe recordar que la arremetida militar conjunta de israelíes y estadounidenses se produjo mientras Washington y Teherán sostenían conversaciones indirectas orientadas a sellar un acuerdo nuclear. Un episodio de características similares tuvo lugar en junio de 2025, cuando Israel emprendió un ataque contra el país, acción que fue secundada más tarde por Estados Unidos mediante bombardeos dirigidos a tres instalaciones nucleares iraníes.

Actualmente, ambas potencias se encuentran inmersas en un canal de diálogo que busca poner término a las hostilidades en Medio Oriente. No obstante, las profundas discrepancias han frustrado hasta ahora la concreción de una segunda cumbre en Islamabad. La capital paquistaní fue sede del primer encuentro presencial luego del acuerdo de alto el fuego establecido el 8 de abril, medida que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha prorrogado desde entonces sin fecha límite.

Para justificar su inasistencia a Islamabad, el régimen iraní ha apuntado al bloqueo, así como al reciente asalto e incautación de buques iraníes en la región. Desde la perspectiva de Teherán, estas maniobras constituyen una infracción a la tregua y obstaculizan el proceso de diálogo. Pese a este complejo panorama, ambos países preservan sus contactos gracias a la labor de mediación de Pakistán.

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