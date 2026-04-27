Irán desafía a Trump y advierte con bloquear rutas petroleras clave: "Aún no jugamos nuestras cartas"

Frente a la posibilidad de que se reactive la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra su territorio, el régimen iraní advirtió sobre las "cartas" estratégicas que todavía mantiene a su disposición. Esta postura surge como respuesta directa a las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha exigido que la nación asiática acepte sus condiciones para lograr un pacto, asegurando constantemente que Teherán carece de elementos a su favor para negociar un tratado que le resulte provechoso.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, abordó este escenario señalando: "Presumen de cartas. Veamos. Cartas de suministro son cartas de demandas". En esa misma línea, el alto funcionario precisó que su país solo ha "jugado en parte" sus alternativas en el estrecho de Ormuz. Además, recalcó que aún no han puesto en marcha sus medidas de presión vinculadas a los oleoductos ni al estrecho de Bab el Mandeb, zona clave ubicada en el Cuerno de África que sirve como salida del Mar Rojo.

Al analizar los movimientos de Washington, el líder legislativo afirmó que la Casa Blanca "ha jugado ya" su recurso de liberar reservas estratégicas. Asimismo, evaluó que la administración norteamericana "ha jugado en parte" la "demanda de destrucción", un escenario que podría obligar a la potencia occidental a realizar inéditos "ajustes de precios". Utilizando sus redes sociales para lanzar un dardo irónico, Qalibaf agregó: "Añadan las vacaciones de verano, salvo que quieran cancelarlas en Estados Unidos".

Con estas declaraciones, el parlamentario apuntó directamente a los eventuales impactos económicos y políticos que traería consigo una mayor alza en los valores de la energía y los combustibles si las hostilidades se prolongan. Dicho encarecimiento ya quedó en evidencia tras las limitaciones aplicadas por Irán en el estrecho de Ormuz, una medida adoptada para contestar a la sorpresiva ofensiva que Israel y Estados Unidos desplegaron contra la nación asiática el pasado 28 de febrero.

Cabe destacar que Qalibaf es uno de los miembros que conforman la delegación negociadora de Irán. Su publicación se enmarca en un contexto de fuertes fricciones diplomáticas entre Teherán y Washington, marcado por la falta de ratificación para un segundo encuentro presencial que busque destrabar un acuerdo. Todo esto ocurre luego de una cita inicial desarrollada en Islamabad, la capital de Pakistán, y tras la decisión de Trump de prorrogar el alto el fuego que se había pactado originalmente el 8 de abril.

PURANOTICIA