Irán confirma el fin de la guerra con EE.UU., pero exige retiro de tropas israelíes de Líbano

El Gobierno de Irán anunció que la guerra con Estados Unidos e Israel finalizó "oficialmente" este lunes, pero insistió en que cualquier ataque israelí y el mantenimiento de sus tropas en territorio de Líbano suponen una violación del memorando de entendimiento.

"La guerra terminó oficialmente ayer por la mañana (en referencia al lunes) en todos los frentes", señaló el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien agregó que "todo ataque israelí contra Líbano es una violación de estos entendimientos".

"Desde nuestro punto de vista, las dos partes en este compromiso son Estados Unidos e Israel, por una parte, e Irán y Hezbolá, por la otra", argumentó.

"El fin de la guerra en Líbano es una parte inseparable (del acuerdo)", sostuvo, además de reiterar que "la guerra no termina sin que Israel se retire de los territorios libaneses que ha ocupado".

Asimismo, confirmó que el viernes "habrá una nueva ronda de negociaciones" con Estados Unidos en la ciudad suiza de Ginebra, con el objetivo de "lograr un acuerdo final".

Por último, Araqchi planteó que "tras tres meses de negociaciones, pudimos finalizar la primera fase (de las conversaciones)".

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