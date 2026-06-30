Irán condiciona retomar toda negociación con EE.UU. al cumplimiento del acuerdo preliminar

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró este martes que el país asiático no reanudará las conversaciones con Estados Unidos hasta que cumpla con los compromisos establecidos en el acuerdo preliminar que las dos partes alcanzaron el pasado 18 de junio, mientras la Administración Trump insiste en encuentros entre Teherán y Wahington en Doha, capital de Qatar.

"Hemos concluido nuestras negociaciones con Estados Unidos. Se han aprobado 14 puntos. No abordaremos el resto de los temas hasta que se cumplan los primeros cinco. Siempre que se emprenda una acción que viole el punto 1 en lo que respecta al fin de la guerra, actuaremos en consecuencia".

Añadió que "los acontecimientos que se están produciendo en el estrecho (de Ormuz) tienen esta razón de ser. Los acontecimientos a los que Hezbolá responde en Líbano también se deben a esto", aludiendo al apartado del acuerdo preliminar que estipula el cese de hostilidades incluyendo al territorio libanés.

El dirigente iraní defendió el uso de la fuerza ante la falta de "lógica y entendimiento" y tras los ataques efectuados por Estados Unidos contra Irán el pasado viernes. "Consideramos que lo ocurrido en el golfo (Pérsico) durante las últimas noches constituye una violación del alto el fuego", afirmó, para luego indicar que "los estadounidenses son prepotentes y arrogantes" en sus actuaciones.

En alusión al estrecho de Ormuz, centro de las tensiones, Qalibaf aseguró que Teherán "no renunciará a sus derechos" sobre este paso clave en el comercio marítimo mundial "bajo ninguna circunstancia" y al hilo ha vuelto a defender que la exención de tasas para atraversalo durará solo los 60 días estipulados en el acuerdo preliminar.

"La soberanía del estrecho de Ormuz corresponde a Irán y Omán, y el tráfico en el estrecho se rige por los acuerdos que Irán especifique. Irán no renunciará a sus derechos en el estrecho de Ormuz bajo ninguna circunstancia, ya que estas son nuestras aguas territoriales", declaró.

Por otra parte, sostuvo que Irán ha exportado más de 40 millones de barriles de petróleo desde que Estados Unidos levantara su bloqueo naval, como parte del memorando de entendimiento, y que, tras la retirada de sanciones, el crudo iraní se está vendiendo un 20% más caro.

Con todo, el jefe del equipo negociador de la República Islámica advirtió de que "estamos buscando el diálogo, pero si este no se lleva a cabo, también estamos preparados para la guerra y responderemos en consecuencia".

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