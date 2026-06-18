Irán condena a la cantante Parastoo Ahmadi a 74 latigazos por aparecer sin velo en un concierto virtual

Un tribunal de la ciudad iraní de Qom condenó a la cantante Parastoo Ahmadi, junto con otros ocho músicos, a 74 latigazos, una prohibición de dos años de salida del país y otra de otros dos para ejercer actividades artísticas, por cantar sin llevar puesto el velo en un concierto retransmitido en YouTube.

La corte condenó a los acusados -entre ellos ocho miembros del equipo de producción y músicos que participaron en un concierto grabado el 11 de diciembre de 2024, que tiene casi tres millones de visualizaciones en YouTube- por cargos como "ofensa a la moral pública" al violar las normas islámicas, así como por "producir, enviar, distribuir y publicar" contenido "vulgar" e "inmoral".

En diciembre de 2024, Ahmadi y varios de sus músicos ofrecieron un concierto simbólico a puerta cerrada en un caravasar -una suerte de albergue apto para caravanas típico de la región- en Deir Gachin, en Qom, que duró alrededor de media hora. La actuación se transmitió en directo por su canal de YouTube.

La publicación posterior del concierto dio lugar a la apertura de una causa judicial en su contra. La Fiscalía de Teherán imputó formalmente a la cantante a finales de diciembre, si bien tras ser detenida fue puesta en libertad bajo fianza con el resto de coacusados, según informó la ONG Hrana.

El nombre del vídeo de la actuación, 'Un concierto imaginario', hace referencia a la prohibición de las mujeres artistas a cantar en solitario delante de un público en Irán. La cantante aparece precisamente cantando sola, con el pelo descubierto y vestida con un vestido negro de tirantes.

Ahmadi, nacida en 1997, es graduada en dirección cinematográfica por la Universidad de Soore, en Teherán. Empezó a ser conocida por reinterpretar una canción patriótica durante las protestas antigubernamentales de 2022 tras la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial por no ponerse bien el velo.

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