Irán ataca superpetrolero de Kuwai en Dubái y eleva tensión en el estrecho de Ormuz

Durante las primeras horas de este martes, los servicios de emergencia de Emiratos Árabes Unidos consiguieron sofocar las llamas que afectaban a un superpetrolero de origen kuwaití. La embarcación fue blanco de un ataque ejecutado por Irán mientras se encontraba detenida y con su cargamento al límite en el puerto de Dubái.

La confirmación de la ofensiva llegó a través de la Corporación de Petróleo de Kuwait. Mediante un reporte oficial, la entidad denunció que "el superpetrolero kuwaití Al Salmi ha sido objeto de un ataque directo y malicioso por parte de Irán mientras se encontraba anclado en el puerto de Dubái". El consorcio detalló que el impacto provocó desperfectos materiales en la estructura del navío y un incendio interno.

A pesar de que el barco estaba completamente cargado al momento del incidente, la Oficina de Medios de Dubái informó que "los equipos de intervención han logrado extinguir el incendio que afectaba a un petrolero kuwaití".

No obstante, persiste la preocupación por la "posibilidad de un derrame de petróleo en las aguas circundantes", por lo que especialistas continúan analizando el estado de la nave. Respecto a la seguridad de las personas, la corporación estatal aseguró que "la corporación ha confirmado que no ha habido víctimas como resultado del incidente" e indicó que se está llevando a cabo una evaluación exhaustiva de los daños.

Este ataque se produce en un contexto de alta fricción en el estrecho de Ormuz, paso estratégico que conecta los golfos Pérsico y de Omán. Dicha ruta marítima se ha transformado en el epicentro de las hostilidades tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, país que ha respondido con un cierre de facto del tránsito, permitiendo solo la circulación de buques no vinculados a sus adversarios.

La situación motivó una dura reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien este lunes lanzó una advertencia directa a Teherán. El mandatario amenazó con destruir objetivos estratégicos, incluyendo la isla de Jark —principal punto de exportación de crudo iraní—, si no se logra un consenso a la brevedad y se mantiene el bloqueo en una vía por la que circula cerca de una quinta parte del tráfico mundial de petróleo.

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