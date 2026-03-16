Irán ataca el aeropuerto de Dubái y un puerto petrolero clave de Emiratos Árabes Unidos

El ataque con drones del lunes constituyó el tercer incidente desde el inicio de la guerra en las proximidades del aeropuerto de Dubái, el de mayor tráfico de pasajeros internacionales del mundo.

Algunos vuelos sufrieron retrasos, mientras que otros fueron cancelados por completo, lo que es un nuevo golpe a la imagen de seguridad y estabilidad de EAU.

El sector energético del país fue objeto de ataques: un dron impactó contra un tanque de almacenamiento de petróleo el sábado, y otro dron golpeó las instalaciones petroleras este lunes , provocando un incendio.

Las operaciones de carga de petróleo en el puerto se suspendieron temporalmente mientras se evaluaba la magnitud de los daños.

PUERTO "CRUCIAL" Fujairah se sitúa en la costa oriental de EAU, en el golfo de Omán —y no en el golfo Pérsico—, por lo que los buques no necesitan navegar por el estrecho de Ormuz para llegar ahí.

Esta ubicación implica que el puerto juega un papel "crucial" a la hora de "ayudar a mantener el flujo de los suministros globales" en momentos en los que Irán tiene bloqueado el estrecho de Ormuz, según le dijo a la BBC Justin Harper, editor de CEO Middle East, quien está en contacto constante con los distintos ejecutivos de la industria petrolera de Dubái, donde está basado.

"Si las tensiones con Irán perturban este punto estratégico, EAU aún pueden exportar petróleo a través de Fujairah mediante oleoductos provenientes de los yacimientos petrolíferos de Abu Dabi", afirmó.

Esta ciudad portuaria está "situada en una posición ideal para eludir el estrecho de Ormuz", dijo Matt Stanley, analista petrolero radicado en Dubái que trabaja para Kpler, proveedor de datos sobre materias primas.

"La compañía petrolera estatal de EAU, Adnoc, tiene allí sus buques cisterna; se trata de crudo, que es precisamente lo que demandan los compradores asiáticos".

El hecho de que Irán haya atacado un buque cisterna de almacenamiento y varias instalaciones petroleras en Fujairah "pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura del Golfo", declaró Stanley a la BBC.

"Irán pretende perturbar el flujo energético".

La ciudad portuaria se encuentra cerca de India y constituye la "primera escala tras salir de Medio Oriente en la ruta hacia Singapur y China", explicó Stanley.

"Fujairah se halla en la antigua Ruta de la Seda —la vía marítima— y ha generado un gran volumen de negocio gracias al bunkering (el suministro de combustible, alimentos y agua) para los buques portacontenedores que llevan 25 o 30 días en alta mar".

Fujairah es como una "enorme máquina expendedora" para los barcos, añadió Stanley.

A pesar de los ataques en Dubái, Harper asegura que la comunidad empresarial de la ciudad es "resiliente".

Los restaurantes han lanzado ofertas para atraer de nuevo a la clientela, y "los centros comerciales siguen pareciendo muy concurridos". La gente "subestima a Dubái y su capacidad para sobreponerse a una desaceleración económica", añadió.