"Acto terrorista" en Suiza: Ataque con cuchillo deja tres heridos en estación de trenes tras motivaciones religiosas

Las autoridades suizas calificaron como un “acto terrorista” el ataque con arma blanca registrado este jueves en una estación ferroviaria de la ciudad de Winterthur, en las cercanías de Zúrich, hecho que dejó al menos tres personas heridas. El autor fue detenido.

Durante una rueda de prensa, el director de Seguridad del cantón de Zúrich, Mario Fehr, señaló que el ataque tendría una motivación religiosa, luego de que el sospechoso fuera identificado como un hombre de 31 años, con nacionalidad suiza y turca, conocido por la Policía por sus vínculos con la mezquita An Nur.

Dicho recinto religioso fue clausurado hace una década debido a sus conexiones con movimientos islamistas radicales.

Según informó la radiodifusora pública suiza SRF, el presunto atacante había vivido durante los últimos años en Turquía y regresó recientemente a Suiza. Hace algunos días, además, contactó a la Policía y realizó “declaraciones incoherentes”, situación que derivó en su internación en un hospital psiquiátrico.

El hombre permaneció ingresado hasta este miércoles, cuando fue dado de alta luego de que se determinara que no representaba un peligro para sí mismo ni para terceros.

Por su parte, la Policía del cantón de Zúrich indicó en un comunicado que el ataque ocurrió alrededor de las 08:30 horas en la estación de trenes de Winterthur.

Asimismo, detalló que “los tres heridos son ciudadanos suizos de 28, 43 y 52 años” y agregó que “todos ellos han sido hospitalizados”.

Medios locales señalaron además que el atacante habría gritado “Allahu Akbar” —“Dios es el más grande”, en árabe— durante el ataque, aunque la Policía evitó referirse inicialmente a esa información.

PURANOTICIA