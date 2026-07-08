Irán asegura haber destruido 85 instalaciones militares de EE.UU. en Bahréin y Kuwait

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber destruido 85 instalaciones militares de Estados Unidos ubicadas en Baréin y Kuwait, como respuesta a la ola de bombardeos lanzados durante la noche del martes contra el sur de Irán, en represalia por un ataque a un buque en el estrecho de Estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas navales y aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria de Irán, mediante operaciones conjuntas con misiles y drones, han destruido 85 importantes instalaciones militares estadounidenses en Port Salman, la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin y la base aérea kuwaití de Ali Salem", señalaron.

Minutos antes, el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos de las Fuerzas Armadas iraníes, había adelantado que respondería de forma "contundente" a los ataques estadounidenses contra el sur del país, calificando la ofensiva como un "acto terrorista".

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán darán una respuesta contundente a la agresión y al acto terrorista de Estados Unidos", advirtió el alto mando militar, asegurando además que no permitirá que Washington "interfiera en los asuntos del estrecho de Ormuz y su gestión bajo ninguna circunstancia".

El comunicado también sostiene que "la única ruta segura" para el tránsito de buques mercantes y petroleros por el estrecho de Ormuz es la establecida por la República Islámica de Irán, en línea con las críticas formuladas por Teherán respecto de la existencia de supuestas rutas marítimas alternativas.

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