Irán advierte que atacará "de inmediato y con fuerza" cualquier agresión durante la tregua

Las autoridades iraníes advirtieron que atacarán "de inmediato" y "con fuerza" sus objetivos enemigos en caso de que se produzca cualquier agresión en su contra, poco después de que Donald Trump anunciara una extensión del alto el fuego temporal.

"Nuestras poderosas y competentes fuerzas están preparadas y con sus manos en el gatillo desde hace mucho tiempo", aseguró el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya -mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes-, en un comunicado difundido en redes por su portavoz, Ebrahim Zolfaqari.

En su mensaje, el mando militar agregó que Teherán "atacará de inmediato y con fuerza los objetivos previamente determinados, si se produce cualquier agresión o acción en su contra".

Asimismo, remarcó que el Ejército iraní se encuentra en estado de "máxima preparación" y listo para atacar de inmediato los "objetivos designados" para dar a Estados Unidos y "al régimen sionista asesino de niños" -en alusión a Israel- "una lección más severa que la anterior". También adelantó que responderá militarmente al "continuo bloqueo" de los puertos por parte de Estados Unidos.

"Esta vez no habrá petróleo", añadió el portavoz de la fuerza de seguridad iraní, advirtiendo, seguidamente, que Irán "romperá el asedio por la fuerza".

Sus palabras llegan poco después de que el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) afirmara que 28 buques han dado media vuelta o regresado a puertos iraníes desde que impusiera el cierre perimetral del estratégico estrecho de Ormuz, dejando la zona completamente bloqueada a la navegación.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, defendió en sus redes sociales que este bloqueo -anunciado el pasado viernes por Donald Trumo- "constituye un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego" que Washington y Teherán acordaron a comienzos del presente mes de abril.

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