Irán acusa “agresión criminal” y advierte represalias tras bombardeos

El Ministerio de Exteriores iraní calificó los ataques de Estados Unidos e Israel como una agresión criminal contra su territorio.

Teherán denunció daños en infraestructura defensiva y zonas civiles, lo que considera una violación grave de su soberanía.

La diplomacia iraní afirmó que la ofensiva viola la Carta de la ONU, otorgándole el derecho a responder en defensa propia.

El gobierno advirtió que utilizará todo su poder militar para enfrentar la agresión, elevando la tensión regional.

Irán destacó que los ataques ocurrieron mientras participaba en negociaciones nucleares, cuestionando la legitimidad de la ofensiva.

Las autoridades aseguraron que el país está listo para defender su existencia, llamando a la unidad nacional frente al conflicto.

PURANOTICIA