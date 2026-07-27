Irán acusa a Ucrania de "aventura peligrosa" tras ataque a carguero en el mar Caspio y advierte que responderá

Teherán exigió que Kiev rinda cuentas por la agresión que dejó un marinero muerto, mientras su cancillería acusó al presidente Zelenski de actuar a instancias de Israel para arrastrar a Europa al conflicto.
Las autoridades de Irán volvieron a condenar el ataque lanzado por Ucrania este sábado contra un carguero iraní en el mar Caspio, hecho que provocó la muerte de un marinero. Desde Teherán calificaron la acción como una "aventura peligrosa" y advirtieron que "no quedará impune".
Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, sostuvo que el Gobierno ucraniano debe rendir cuentas por lo que calificó como una "acción ilegal e injustificada". A su juicio, el ataque constituyó una violación de la Carta de las Naciones Unidas y representa una "aventura peligrosa".
Asimismo, Baqaei reiteró que este comportamiento "no quedará impune", según informó la cadena estatal IRIB, y adelantó que Teherán adoptará una respuesta, aunque no entregó detalles sobre las medidas que podría tomar.
Las declaraciones se suman a las realizadas este domingo por el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, quien arremetió contra el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asegurando que el ataque "no quedará sin respuesta". Además, acusó al mandatario ucraniano de actuar al servicio de Israel para "arrastrar a Europa" al conflicto con Irán.
"Zelenski ha atacado un buque mercante iraní, matando a un marinero. Una flagrante violación de la Carta de la ONU, perpetrada a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra", subrayó Araqchi en un duro mensaje publicado en redes sociales.
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